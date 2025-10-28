19.9 C
GOBIERNO DEL ESTADO REALIZA CENSO A FAMILIAS AFECTADAS EN LA HUASTECA

martes, octubre 28, 2025
* La Secretaría de Finanzas entrega sin límites apoyos económicos y en especie a las familias afectadas.

Por instrucción del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, personal de la Secretaría de Finanzas (Sefin) realiza un censo casa por casa en comunidades de los municipios de San Vicente, Ébano, Tamazunchale, Matlapa y Coxcatlán, con el objetivo de atender directamente las necesidades de las familias afectadas por las recientes inundaciones.
La titular de la dependencia, Ariana García Vidal señaló que estas acciones forman parte de la iniciativa “Todos Unidos por la Huasteca”, mediante la cual el Gobierno del Estado coordina esfuerzos para atender de manera inmediata a la población que resultó afectada.
El levantamiento de información permitirá identificar los daños en viviendas y pérdidas materiales, para entregar apoyos en efectivo con la finalidad de que las familias puedan reconstruir sus hogares o reponer sus pertenencias, como electrodomésticos y artículos básicos.

