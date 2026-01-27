GOBIERNO DEL ESTADO IMPULSA FUNI 2026 PARA FORTALECER LA EDUCACIÓN SUPERIOR

* La Secretaría de Educación, realizará la Feria de Universidades Interactiva FUNI 2026 los días 6 y 7 de febrero en la Feria Nacional Potosina.

Como parte de las acciones permanentes del Gobierno del Estado para fortalecer el acceso a la educación y ampliar las oportunidades académicas para las y los jóvenes, la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) alista la Feria de Universidades Interactiva (FUNI) 2026, que se llevará a cabo los días 6 y 7 de febrero en el pabellón 2 de la Feria Nacional Potosina (FENAPO).

La FUNI se ha consolidado como un evento anual de referencia que brinda información oportuna y orientación vocacional a estudiantes potosinos que están por definir su futuro académico, mediante la participación de instituciones de educación superior públicas y privadas. Este esfuerzo responde a la visión del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de impulsar políticas públicas que fortalezcan la formación académica y acerquen opciones educativas pertinentes y de calidad.

El titular de la SEGE, Juan Carlos Torres Cedillo, destacó que las y los asistentes podrán conocer una amplia oferta de licenciaturas, posgrados y alternativas como la preparatoria abierta, además de espacios de vinculación con proyectos estratégicos estatales, nacionales e internacionales, reafirmando que el cambio en la educación se vive y se siente.