GOBIERNO DEL ESTADO FORTALECE SIN LÍMITES LA CERTEZA JURÍDICA

* En 2025 se modernizaron los servicios notariales para brindar mayor seguridad y eficiencia a la población.

Durante 2025, la Secretaría General de Gobierno (SGG) y la Dirección del Notariado, en coordinación con el Colegio de Notarios, trabajaron de manera conjunta para fortalecer sin límites la certeza jurídica de la población y promover procesos notariales más transparentes, ágiles y confiables.

El secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, dijo que con el respaldo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona se facilita el acceso a trámites notariales más eficientes, seguros y de bajo costo, mediante la firma de convenios de colaboración en beneficio de diversos sectores e instituciones públicas.

Asimismo, resaltó la implementación del Sello Digital Notarial, que moderniza los servicios mediante herramientas tecnológicas y mayores medidas de seguridad, garantizando la verificación de documentos y mayor confiabilidad en los actos notariales.