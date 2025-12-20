13.8 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO FORTALECE SIN LÍMITES LA CERTEZA JURÍDICA

By Redacción
125
domingo, diciembre 21, 2025

* En 2025 se modernizaron los servicios notariales para brindar mayor seguridad y eficiencia a la población.

Durante 2025, la Secretaría General de Gobierno (SGG) y la Dirección del Notariado, en coordinación con el Colegio de Notarios, trabajaron de manera conjunta para fortalecer sin límites la certeza jurídica de la población y promover procesos notariales más transparentes, ágiles y confiables.
El secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, dijo que con el respaldo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona se facilita el acceso a trámites notariales más eficientes, seguros y de bajo costo, mediante la firma de convenios de colaboración en beneficio de diversos sectores e instituciones públicas.
Asimismo, resaltó la implementación del Sello Digital Notarial, que moderniza los servicios mediante herramientas tecnológicas y mayores medidas de seguridad, garantizando la verificación de documentos y mayor confiabilidad en los actos notariales.

Artículo anterior
“TU CASA, TU APOYO” AMPLÍA SU ALCANCE EN LAS CUATRO REGIONES
Artículo siguiente
PROPONEN MODIFICAR LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.