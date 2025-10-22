15.1 C
GOBIERNO DEL ESTADO FORTALECE CONECTIVIDAD EN LA HUASTECA POR XANTOLO

martes, octubre 21, 2025
* Durante próximos días la Junta Estatal de Caminos conservará caminos estratégicos como Entronque Carretero Cómoca-Axtla, Eje Xolol-Tamuín, Tres Palmas-El Huayal-Carrizo, y Matlapa-La Ceiba.

La Junta Estatal de Caminos (JEC), realiza trabajos de mantenimiento en caminos afectados por las lluvias, beneficiando a comunidades de la Huasteca potosina. Estas acciones garantizarán una movilidad sin límites para turistas locales, nacionales y extranjeros entre los municipios de Axtla de Terrazas, San Martín Chalchicuautla, Matlapa, San Vicente Tancuayalab y Tanquián durante las festividades del Xantolo.
El titular de la JEC, Francisco Reyes Novelo, detalló que los trabajos incluyen bacheo, limpieza de maleza, aplicación de pintura y conservación en caminos estratégicos como Entronque Carretero Cómoca-Axtla, Eje Xolol-Tamuín, Tres Palmas-El Huayal-Carrizo, y Matlapa-La Ceiba. Además, en cumplimiento con la instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de brindar condiciones de traslado más seguras y eficientes, se mantendrán labores de supervisión y mejoramiento en puntos con alto aforo vehicular.
Estas acciones se ejecutarán de forma intensiva durante las próximas dos semanas, con el compromiso de dejar transitables los caminos que conectan a las cabeceras municipales. La JEC también aclaró que pese a las recientes lluvias sí hay acceso desde la capital hasta la región Huasteca.

