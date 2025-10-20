21 C
San Luis Potosí
GOBIERNO DEL ESTADO FORTALECE APOYO A COMUNIDADES AFECTADAS POR LLUVIAS

By Redacción
lunes, octubre 20, 2025
* Se coordinan acciones entre dependencias estatales y municipales para atender “Unidos por la Huasteca” a las familias damnificadas.

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, reafirma su compromiso con las familias potosinas al brindar atención sin límites a las comunidades afectadas por la Tormenta las lluvias en la región Huasteca.
En Axtla de Terrazas, uno de los más afectados, se instaló un Comité de Seguimiento conformado por el Instituto de Regularización y Vivienda Social del Estado (Inrevis), el Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas (Indepi) y el ayuntamiento local, bajo el lema Todos Unidos por la Huasteca para atender de manera directa a la población damnificada.
Se realizaron acciones como la identificación de daños, atención médica y entrega de víveres y ropa en comunidades como Las Cuevas, con el apoyo de dependencias estatales, las familias solidaria y el Gobierno del Estado de Zacatecas. Además, se llevó a cabo una mesa técnica con la Comisión Estatal del Agua (CEA) y la Secretaría Técnica del Gobierno del Estado, para garantizar una atención integral.

