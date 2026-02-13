GOBIERNO DEL ESTADO FORTALECE ACCIONES ANTE INCENDIOS FORESTALES

• Refuerza acciones ante incendios forestales en Mexquitic, Santo Domingo y Villa de Zaragoza.

Siguiendo las instrucciones del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la Secretaría General de Gobierno (SGG) mantiene coordinación permanente con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para atender de manera inmediata los incendios que puedan reportarse en el Estado, como los localizados hace días en Mexquitic, Santo Domingo y Villa de Zaragoza. En esos casos, la Sedena activó el Plan DN-III-E, sumando brigadistas de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), autoridades municipales y personal voluntario, para consolidar una respuesta sin límites ante cualquier emergencia.

El secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, destacó que los incendios atípicos de esta temporada han sido controlados gracias al despliegue estratégico de maquinaria y personal, demostrando que el cambio que se vive y se siente también se refleja en la protección de la población y los recursos naturales.

Torres Sánchez, subrayó que la indicación del Gobernador es priorizar la contención y liquidación inmediata de estos fenómenos, aplicando toda la fuerza operativa del Estado. De esta forma, San Luis Potosí avanza en la protección de sus comunidades y su entorno.