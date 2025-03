GOBIERNO DEL ESTADO EMITE RECOMENDACIONES ANTE LA TEMPORADA DE CALOR

• Esta semana, la Huasteca potosina ha registrado temperaturas superiores a 45 grados centígrados

Para llevar más apoyo a las familias potosinas, con información ante la temporada de calor que ya ha generado temperaturas superiores a 45 grados centígrados en algunos municipios de la Huasteca, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), mantiene una vigilancia permanente y difunde recomendaciones para que las y los potosinos las apliquen.

Por instrucción del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, el titular de la dependencia, Mauricio Ordaz Flores, pidió a la población evitar asolearse entre las 11:00 y las 16:00 horas, ya que dentro de este tiempo el calor es más intenso, vestir ropa suelta de colores claros y manga larga, no realizar actividades físicas intensas bajo el sol, tomar agua simple, aunque no se tenga sed y comer alimentos frescos y verduras.

Adicionalmente el director de la CEPC, recomendó a las y los potosinos permanecer en la sombra y bajo lugares frescos, usar bloqueador solar, usar lentes de sol, gorra y sombrero; evitar dejar a menores de edad y adultos mayores dentro de vehículos con las ventanillas cerradas.

Finalmente, dijo que debido a las altas temperaturas están comenzando a registrarse incendios forestales y de pastizal, por lo que pidió a la población evitar arrojar colillas de cigarro en áreas verdes, si se hacen fogatas apagarlas correctamente, no realizar quemas agrícolas en horarios no permitidos y exhortó a los 59 municipios a estar atentos ante cualquier punto de calor que se registre en sus demarcaciones para ser atendido rápidamente y evitar que el fuego avance.