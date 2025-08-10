30 C
San Luis Potosí
GOBIERNO DEL ESTADO CELEBRA EL DÍA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

By Redacción
73
domingo, agosto 10, 2025

* Ricardo Gallardo impulsa acciones sin límites para preservar y promover las lenguas, tradiciones y cultura de las comunidades originarias.

El Gobierno del Estado encabezado por Ricardo Gallardo Cardona conmemoró en Matlapa el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, a través de la Secretaría de Cultura (Secult), en coordinación con el ayuntamiento y el Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas (INDEPI).
En un acto cargado de simbolismo y reconocimiento, el Secretario de Cultura, Mario García Valdez, refrendó el compromiso de fortalecer la identidad de las etnias Xi’úi, Náhuatl y Tének preservando sus costumbres, saberes y expresiones artísticas para las nuevas generaciones.
La Galera Chalchocoyo, ubicada junto a la presidencia municipal, se convirtió en un espacio de encuentro intercultural con un programa que incluyó rituales ancestrales, honores a la bandera en lengua náhuatl, danzas tradicionales, entre otras actividades con médicos y gastronomía local que dio sabor y sentido a esta celebración.

