ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO AVANZA EN LA MEJORA DE CAMINOS DEL ALTIPLANO

By Redacción
martes, diciembre 16, 2025

* Con trabajos realizados en Moctezuma benefician a más de tres mil personas de 24 localidades.

La Junta Estatal de Caminos (JEC) avanza en el mejoramiento de caminos rurales para brindar movilidad sin límites a las familias, estudiantes, comerciantes y trabajadores en los distintos municipios. Como parte de estas acciones, y con el respaldo del Gobierno del Estado que encabeza Ricardo Gallardo Cardona, los trabajos realizados en Moctezuma benefician a más de tres mil personas de 24 localidades.
El titular de la JEC, Francisco Reyes Novelo, informó que las cuadrillas de la dependencia llevan a cabo trabajos de rastreo, afinación y conformación en diversas rutas estratégicas del municipio, entre las que destacan: el camino a La Cueva (Colorado–Arroyo Hondo), Ex Hacienda de Enramada–El Amparo, camino a Salsipuedes, Piedra Azul–Saucito–Piedra Colorada, así como el tramo E.C. Las Cruces–Los Hernández–Los Tajos.
Estas acciones contribuyen a asegurar el acceso a servicios básicos y a impulsar el desarrollo de las comunidades locales, fortaleciendo de manera integral la movilidad en la región.

