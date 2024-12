GOBIERNO DEL ESTADO APLICARÁ EL OPERATIVO COHETÓN

• Protección Civil Estatal exhorta a las autoridades municipales a vigilar que no se venda pirotecnia prohibida

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), está lista para llevar a cabo, en los 59 municipios, el Operativo Cohetón, en el que participan dependencias e instituciones de atención de emergencias, para brindar más apoyo en la protección a la población ante los riesgos de la venta y uso de juegos pirotécnicos, durante la temporada decembrina.

El director de la dependencia, Mauricio Ordaz Flores, recordó que los días autorizados para la venta de este tipo de artefactos son los días, 24, 30 y 31 de diciembre, por lo que exhortó a las autoridades municipales a realizar recorridos por los lugares donde se venderán estos productos con el fin de vigilar que no vendan juegos prohibidos que pongan en riesgo la integridad física de las y los comerciantes y de la población.

Dijo que los puestos autorizados para la venta de este tipo de productos deberán instalarse con las siguientes medidas de seguridad: estar separados cada puesto cuando menos ocho metros, no vender a menores de edad, contar con el permiso correspondiente, así como tener extintores, una cubeta de agua y una de arena, y principalmente que no vender pirotecnia prohibida.