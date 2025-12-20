GOBIERNO DE RICARDO GALLARDO LOGRA AVANCE HISTÓRICO CONTRA LA POBREZA

* Con más de 10 programas sociales, obras y acciones, el Estado logró sacar de la pobreza en cuatro años a 340 mil potosinas y potosinos, confirmó el INEGI.
San Luis Potosí consolidó un avance social sin límites y las obras, acciones y programas sociales impulsadas por el Gobierno de Ricardo Gallardo Cardona han sacado de la pobreza a 340 mil potosinas y potosinos de las cuatro regiones del Estado, de acuerdo a la medición de pobreza multidimensional 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El Mandatario Estatal destacó que este resultado es producto de más de 10 programas sociales estratégicos que incluyen terrenos sin costo, apoyos alimentarios, útiles escolares, becas, pensiones, transporte gratuito, seguro médico para estudiantes y atención en salud, mismos que han permitido que miles de familias fortalezcan su economía y mejoren su calidad de vida en las cuatro regiones.
Ricardo Gallardo afirmó que en 2026 se fortalecerán y ampliarán los programas sociales para beneficiar a más familias tras reconocer que el cambio continuará y el desarrollo llegará a cada rincón del Estado para seguir construyendo un San Luis Potosí donde nadie se quede atrás.
Finalmente, dio a conocer que, en cuatro años, San Luis Potosí superó en casi el doble la inversión en el combate a la pobreza, en comparativa con los cuatro años anteriores, alcanzando 49 mil 866 millones de pesos entre 2021 y 2025, frente a 24 mil 317 millones de pesos entre 2015 y 2019, lo que confirma una atención a las familias tras décadas de abandono de la herencia maldita.