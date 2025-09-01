Gobierno de Morena desmanteló sistema de salud

• Es un fracaso que afecta a los potosinos de las cuatro regiones del Estado: PRI.

En San Luis Potosí el sistema de salud es un fracaso por el desabasto de medicamentos, la falta de insumos y el maltrato que se hace al personal médico, señaló la Secretaria de Organización del Partido Revolucionario Institucional Marta Rangel Torres, al referirse al Primer Informe del Gobierno Federal.

Añadió que desde la presidencia se han comprometido en reiteradas ocasiones a subsanar el desabasto de medicamentos, algo que no ha sucedido y afecta a los hospitales regionales de las diferentes zonas del Estado así como al IMSS e ISSSTE.

Explicó que para una persona que no recibe sus medicamentos en los hospitales públicos es imposible poderlos costear por su cuenta, porque ante el desabasto estos han tenido un incremento al doble o al triple de su precio.

“Algunos que costaban 37 mil pesos ahora llegan a 101 mil pesos, o las quimioterapias, que van de 105 mil hasta 300 mil pesos según la mezcla que requiera el paciente y se trata de medicamentos que deben suministrarse de manera continua”, añadió.

Referente a los nosocomios del IMSS, ISSSTE, el Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto al igual que los hospitales regionales, indicó que se hallan en estado crítico por falta de médicos especializados, equipos, medicinas e insumos y son los pacientes los que pagan las consecuencias.

“Han sido documentadas las manifestaciones públicas del personal médico que ha denunciado violación a sus derechos laborales y el aumento alarmante de pacientes con enfermedades crónicas como diabetes mellitus tipo 2, la hipertensión arterial y diferentes tipos de cáncer que no son atendidos por falta de medicamentos”.

Afirmó que como Partido Revolucionario Institucional exigimos al Gobierno Federal que restituya un modelo eficiente de compra y distribución de medicamentos.

“Pedimos una auditoría pública del gasto en salud y se asuma responsabilidad por las fallas… Dejen de negar el problema y actúen antes de que esta crisis cobre más vidas”.