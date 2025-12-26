GOBERNABILIDAD Y RESPETO ENTRE LOS TRES PODERES EN 2026

• En el quinto año de la administración del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, San Luis Potosí impulsa obra pública e inversiones, fortalece la coordinación institucional y garantiza condiciones de paz social.

El inicio del quinto año de la administración del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona estará marcado por una intensa actividad en obra pública e inversiones, así como por la consolidación de los avances alcanzados durante los cuatro años anteriores. La meta es mantener un entorno de paz social y gobernabilidad, con un Estado ordenado que privilegie la comunicación permanente con todos los sectores de la sociedad.

Así lo afirmó el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, quien destacó que la administración estatal mantiene una relación institucional sólida con los poderes públicos y los partidos políticos, basada en el respeto y la coordinación, lo que ha sido clave para el desarrollo sostenido de San Luis Potosí.