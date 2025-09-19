Glafira Ruiz es nombrada Secretaria de Organización en el PRI Estatal

• Es una persona que sabe trabajar y ha dado buenos resultados al partido: Sara Rocha

Con el objetivo de fortalecer la estructura del PRI y estar mejor preparado para los retos que se tienen como instituto político, la presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI Sara Rocha Medina, llevó a cabo el nombramiento de Glafira Ruiz Leura como Secretaria de Organización del Comité Directivo Estatal.

La dirigente estatal que estuvo acompañada de secretarios del Comité Directivo Estatal y de dirigentes de sectores y organizaciones, indicó que Glafira Ruiz Leura es un cuadro del partido con acreditada experiencia política y lealtad al PRI.

Manifestó que en el Partido Revolucionario Institucional reconocemos el esfuerzo y el trabajo que ha desempeñado en otras áreas, por lo que existe la confianza que sabrá cumplir con esta encomienda.

Por su parte Glafira Ruiz Leura señaló que su compromiso es trabajar en beneficio de la militancia y el objetivo es que el Partido Revolucionario Institucional refuerce su presencia en las cuatro zonas del Estado.

Sostuvo que el PRI seguirá trabajando de la mano de sus liderazgos en los diferentes municipios para ser un partido más competitivo y tener una militancia más preparada.

La Presidenta del Partido Revolucionario Institucional también agradeció a Marta Rangel Torres quien fungió como Secretaria de Organización y ahora asumirá otras actividades dentro del partido así como en el Movimiento PRI.MX.