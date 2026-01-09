GARANTIZADO REGRESO A CLASES ORDENADO Y SEGURO TRAS VACACIONES DECEMBRINAS

* Más de 530 mil estudiantes de educación básica regresan a clases en las cuatro regiones del estado.

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) informó que se encuentra todo listo para el regreso a clases de alumnas, alumnos y docentes de educación básica este lunes 12 de enero de 2026, luego del receso vacacional decembrino, en más de 8 mil escuelas de las cuatro regiones de San Luis Potosí, reportando el regreso de más de 530 mil estudiantes que retomarán actividades académicas con el respaldo de programas estatales que fortalecen la permanencia escolar y el bienestar de las familias potosinas.

El titular de la SEGE, Juan Carlos Torres Cedillo, destacó que el reinicio de clases se llevará a cabo de manera ordenada, segura y sin contratiempos, gracias a la coordinación permanente con docentes, directivos escolares y autoridades municipales.

Asimismo, por instrucciones del Gobernador Ricardo Gallardo, durante el periodo vacacional se realizaron acciones de mantenimiento y rehabilitación en los planteles educativos, a fin de garantizar espacios dignos y condiciones óptimas para el aprendizaje sin límites, además de asegurar que las escuelas cuenten con el personal necesario para la atención de las y los estudiantes en este regreso a las aulas.