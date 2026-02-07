GALLARDO Y SHEINBAUM INAUGURAN UNIVERSIDAD ROSARIO CASTELLANOS A FAVOR DE ESTUDIANTES POTOSINOS

• La Presidenta de México y el Gobernador de San Luis Potosí se comprometieron a construir las siguientes etapas de esta institución, formará talento en inteligencia artificial y robótica.

El Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona, y la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, inauguraron este sábado la primera etapa del la unidad académica de la Universidad Nacional “Rosario Castellanos” (UNRC), que amplía las oportunidades para la juventud y contribuye a fortalecer el crecimiento económico, resultado de la propuesta del Ejecutivo Estatal para integrar carreras de Inteligencia Artificial, Robótica y Mecatrónica.

En el municipio de Soledad de Graciano Sánchez y con un ambiente de fiesta, el Mandatario potosino agradeció a la Presidenta de México y compartió que en una gira de trabajo le expuso la necesidad de contar con carreras innovadoras y de futuro ante el mercado laboral potosino, y con una visión y entereza ella respondió: «te voy a hacer una Rosario Castellanos que incluya las carreras para que a las y los potosinos les vaya mejor», agregó.

Con el entusiasmo de la juventud, el Gobernador Ricardo Gallardo subrayó que la UNRC nace con una vinculación con empresas nacionales e internacionales para que las y los egresados se integre al mercado laboral “vamos a formar a gente que salga con trabajo bien remunerado», afirmó, al destacar que esta Universidad fortalece el perfil industrial de la entidad y consolida la visión de un Potosí sin límites y que demuestra el cambio que se vive y se siente en la Entidad.

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció el respaldo incondicional del Gobernador Gallardo Cardona a su Gobierno y le agradeció por construir en tiempo récord el primer plantel de esta institución que brindará educación universitaria gratuita a los jóvenes potosinos.

«¿Saben quién construyó la Universidad, los edificios? Ricardo, el Gobernador Constitucional», expresó la Presidenta.

También anunció más recursos federales para ampliarla con laboratorios y más aulas.

Además, Sheinbaum Pardo se comprometió a resolver la federalización de las telesecundarias y dio a conocer que todas y todos los estudiantes de la universidad Rosario Castellanos tendrán la beca Gertrudis Bocanegra para ayuda de transporte y otros gastos. «Que vivan las y los estudiantes y la juventud potosina», exclamó.

La primera etapa de la unidad académica cuenta con un edificio equipado con aulas, laboratorios de cómputo, además de que avanza la construcción de un edificio espejo para expansión que no entorpecen ni interfieren con la preparación académica de las y los alumnos que iniciaron clases en septiembre, ni de quienes se integrarán en marzo, con una oferta académica que integra programas como economía y desarrollo sostenible, ciencias ambientales, contaduría, relaciones internacionales, así como carreras enfocadas en robótica y tecnologías emergentes.