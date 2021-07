Gallardo refrenda compromiso con AMLO para proteger La Sierra de San Miguelito

El gobernador electo Ricardo Gallardo Cardona reiteró hoy el compromiso que hizo en su reciente visita a Palacio Nacional, en donde se comprometió con el presidente Andrés Manuel López Obrador para la defensa y preservación de la Sierra de San Miguelito.

“Nosotros apoyamos al presidente en este tema no solo porque tenemos un acuerdo con él, sino porque nos corresponde cuidar el patrimonio ecológico de los potosinos que, en este caso, tiene que ver incluso con las siguientes generaciones”, comentó al respecto Gallardo Cardona.

Dijo que el agua es ya un tema crucial para el desarrollo humano de la capital potosina, pero que lo será aún más dentro de veinte o treinta años: “Si ahora no nos ponemos aguzados, y no cuidamos a la Sierra como una fuente principal de captación de agua, lo vamos a lamentar por nuestros hijos”.

El “Pollo Gallardo” señaló que el pasado 6 de junio la mayoría de los potosinos votó por un cambio, y que a partir de septiembre las cosas ya no serán igual que antes: “Llegamos al gobierno no por alianzas con grupos de poder, sino con el apoyo de cientos de miles de potosinos, y a ellos no les vamos a fallar”.

Al respecto, abundó: “Vamos a gobernar para todos, vamos a respetar y a promover las inversiones, dialogaremos de manera constante con todos los sectores, y llevaremos a cabo un trabajo de negociación permanente para dirimir conflictos, pero sin favorecer de manera indebida, como se hizo antes, a ningún grupo de poder en especial”.

Aseguró también: “San Luis Potosí se encamina hacia el progreso económico, y a ser un estado igual o más competitivo que otros estados vecinos que nos llevan ventaja, pero será un progreso que redunde en beneficio directo de los quienes hoy más tienen carencias de toda índole”.

Asentó, para finalizar, que tal crecimiento económico estará basado en: “en la aplicación estricta de estado de derecho, el equilibrio social que destierre injusticias; y el respeto y cuidado al entorno ecológico, ya que eso no es es patrimonio de ningún sector, sino de todos los potosinos”, finalizó.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...