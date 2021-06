Gallardo, debe cuidar perfiles que ubicará en dependencias: Edgardo Hernández, diputado del PVEM

Hay que considerar mejor, los perfiles que ocuparán las dependencias estatales clave para el desarrollo del Estado, consideró el diputado del Partido Verde Ecologista de México, PVEM, Edgardo Hernández Contreras, quien hizo un llamado al gobernador electo, Ricardo Gallardo Cardona, para que rompa con la impunidad que están heredando en la administración estatal de Juan Manuel Carreras López.

“El próximo gobernador tiene retos muy importantes y profundos para los potosinos que le han externado hoy su confianza, tiene en sus manos el rumbo de San Luis Potosí, no traicione la confianza que se le ha brindado, rompa con la impunidad y no meta sinvergüenzas y arrastrados ladrones, que sólo obedecen al dinero o hacen de la política un negocio particular o familiar, le pedimos que arme su gabinete con gente nueva, joven, preparada, y por profesionistas sin señalamientos de corrupción”.

Señaló que a quienes se han enriquecido del erario público, debe perseguirlos para meterlos en la cárcel “que no le tiemble la mano, debe notarse que hay gobernador, no un tibio, corrupto mediocre, como Juan Manuel Carreras. Debe meterse profundamente a las dependencias de gobierno del Estado para hacer la reingeniería en las dependencias que hoy están secuestradas, hay mucho vividor, mucha corrupción y sobre todo en el área del Registro Público, la Seduvop, la Contraloría, la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, los Penales”.

También le sugiere llevar a cabo una limpia y redistribuir al personal de las dependencias, así también le solicita que sensibilice al personal que trata pésimo a la ciudadanía “en sus manos está que el Estado rompa con toda la clase política, corrupta y barata, pues han sido muchos años de saqueo, de ladrones de cuello blanco, hay muchos Secretarios de Estado que se están yendo con las bolsas llenas de dinero, hay que hacer esto por las próximas generaciones”.

Además crítico serios problemas en el Poder Judicial de San Luis Potosí que son avalados por la negligencia de la presidenta Olga Regina García que se deja influenciar por personas que desconocen el trabajo legal, uno de ellos a Huitzilihuitl Ortega, quien ha destacado por presunta corrupción y por realizar reuniones a favor de un ex candidato de gobierno del Estado, fuera de toda norma.

Al igual, insistió que el gobierno del Estado, busca proteger a varios perfiles para que se queden con varias magistraturas, a pesar de que no cuentan con la experiencia necesaria, ni han dado los mejores resultados.

