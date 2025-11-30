22.3 C
San Luis Potosí
FORTALECEN PREVENCIÓN DEL VIH EN SAN LUIS POTOSÍ

domingo, noviembre 30, 2025

* El Gobierno Estatal convoca a la población a participar en la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Sida con actividades informativas, preventivas y de detección.

Los Servicios de Salud, a través de la Coordinación Estatal de VIH/sida e Infecciones de Transmisión Sexual y Virus de Hepatitis C, invitan a sumarse a la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, con el propósito de promover el respeto a los derechos humanos y brindar información clave para la prevención. Este 1 de diciembre las siete Jurisdicciones Sanitarias realizarán actividades alusivas a la fecha; en la capital se llevará a cabo una Feria de la Salud en la Alameda Juan Sarabia, donde se ofrecerán módulos de información, vacunación y pruebas rápidas para la detección de VIH, sífilis y hepatitis C.
La coordinadora estatal, Claudia Aide Rodríguez Trejo, detalló que en lo que va del año se han registrado 229 casos en San Luis Potosí, de los cuales 186 corresponden a hombres y 43 a mujeres. Explicó que más del 95 por ciento de los contagios se relacionan con transmisión sexual, por lo que se insiste en la importancia del uso del condón y del acceso a la Profilaxis Pre-Exposición (PrEP), como un método preventivo para personas con prácticas sexuales de riesgo.
Rodríguez Trejo dijo que el PrEP está recomendado para hombres que tienen sexo con hombres, mujeres transgénero, trabajadoras y trabajadores sexuales, personas con actividad sexual frecuente y uso irregular del condón, así como quienes acuden a espacios con intercambio de parejas o consumo de sustancias. También es aconsejado para personas con ITS recurrentes y para quienes tienen una pareja con VIH. Bajo esta estrategia, el Gobierno del Estado impulsa una política de salud que atiende con información clara, servicios accesibles y acciones de prevención que se aplican sin límites en favor del bienestar.

