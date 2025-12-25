FORTALECEN MANTENIMIENTO Y MEJORA DE CARRETERAS EN EL ESTADO

• Se realizan acciones de conservación, rehabilitación y bacheo en diversas vías, fortaleciendo la infraestructura vial y garantizando una movilidad sin límites para las y los potosinos.

La Junta Estatal de Caminos (JEC) fortalece de manera permanente la conservación de la red carretera del estado mediante convenios y trabajos colaborativos con municipios, como parte de la estrategia del Gobierno que encabeza Ricardo Gallardo Cardona. Durante 2025, la dependencia ha trabajado con 25 presidentas y presidentes municipales de San Luis Potosí en acciones de mejoramiento, bacheo y rehabilitación de caminos estatales, lo que brinda una movilidad sin límites a las y los potosinos.

El director general de la JEC, Francisco Reyes Novelo, informó que este trabajo interinstitucional se realiza de forma mensual, lo que permite atender tanto obras programadas como contingencias. Las acciones incluyen chapoleo, desmonte, limpieza y desazolve de cunetas, pintura, instalación de señalamiento horizontal y vertical, bacheo, aplicación de carpeta asfáltica, retiro de derrumbes y supervisión constante en zonas de riesgo por deslaves.

Las acciones con los municipios son colaborativas y también se han realizado con instancias como los Parques Tangamanga I y II, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) y la Unidad de Usos del Suelo y Zonificación Industrial (UUZI), optimizando recursos y fortaleciendo la infraestructura vial.