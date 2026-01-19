FORTALECEN LAZOS ECONÓMICOS ENTRE SAN LUIS POTOSÍ Y CANADÁ

• Encuentro en la Embajada de Canadá en México abre agenda sin límites sobre T-MEC, comercio e inversión

San Luis Potosí vive un cambio económico que se refleja en nuevas oportunidades de inversión y comercio. En este contexto, el Gobierno del Estado se reunió con el embajador de Canadá en México, Cameron MacKay, para fortalecer la cooperación económica y explorar proyectos que impulsen el desarrollo del estado.

En representación del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el secretario de Desarrollo Económico, Jesús Salvador González Martínez, abordó temas estratégicos como el aprovechamiento del T-MEC y la organización de una Misión Comercial de empresas canadienses interesadas en el potencial productivo potosino.

También se avanzó en la agenda para una próxima visita del embajador a San Luis Potosí, lo que permitirá generar proyectos de inversión bilateral y fortalecer el diálogo con el sector empresarial local. Estas acciones reflejan la visión de desarrollo sin límites del Gobernador, que posiciona al estado como competitivo, confiable y atractivo para la inversión, beneficiando a las familias potosinas.