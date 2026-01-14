15.6 C
ESTADO

FORTALECEN ESTADO DE DERECHO CON TOMA DE PROTESTA A NUEVOS NOTARIOS PÚBLICOS

• Con estas acciones, se da seguimiento a las acciones que garantizan la certeza jurídica en San Luis Potosí.

Con la representación del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, tomó protesta a Ana María Ordóñez Galindo y a José Manuel Fajardo Castañón como titulares de las notarías públicas 28 y 37, respectivamente, a quienes exhortó a conducirse con legalidad, ética y profesionalismo.
Durante la ceremonia, destacó que el ejercicio notarial es clave para fortalecer sin límites el Estado de Derecho y brindar seguridad jurídica a la ciudadanía, por lo que subrayó la responsabilidad social que implica esta función. Asimismo, señaló que el Gobierno del Estado mantiene una coordinación permanente con el Colegio de Notarios para garantizar servicios notariales eficientes, accesibles y con plena certeza legal en beneficio de las y los potosinos.

