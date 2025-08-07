FORTALECEN CAPACITACIÓN A MUNICIPIOS EN MATERIA CATASTRAL

* El Instituto Registral y Catastral capacitó a personal del ayuntamiento de Villa de Arriaga para garantizar la certeza jurídica patrimonial.

El Instituto Registral y Catastral llevó a cabo una capacitación dirigida al personal del ayuntamiento de Villa de Arriaga en materia catastral con el objetivo de darle seguimiento a la política de profesionalización sin límites del Gobierno del Estado.

Como lo instruyó el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la titular de la dependencia, Yahaira Martínez Martínez, dijo que estas actualizaciones profesionales son parte del convenio firmado entre el Instituto y el municipio para mantener al Estado a la vanguardia en cuanto a los servicios brindados a las y los ciudadanos.