FORTALECE RICARDO GALLARDO RELACIONES DE SLP CON EL MUNDO

• El Gobernador del Estado desde el inicio de su administración, ha impulsado una política pública que trasciende fronteras para la atracción de más inversiones globales.

El Gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona ha establecido una estrategia global de atracción de inversiones como nunca antes, resultado de una visión de desarrollo económico sin límites y con reuniones de trabajo con representantes diplomáticos de diversas naciones para promover la llega de más empresas y fortalecer la cooperación cultural, educativa y comercial.

En el último año, el Mandatario Estatal sostuvo reuniones de trabajo con embajadores y cónsules de países aliados y socios estratégicos como con la Embajadora de Sudáfrica en México, Beryl Rose Sisulu y al Embajador de China, Zhang Run, en octubre de 2024, además del Embajador de Alemania, Clemens Von Goetze para noviembre de ese mismo año.

Asimismo, durante el 2025 ha recibido a la Cónsul General de Estados Unidos en Monterrey, México, Melissa Bishop, para fortalecer el programa de apoyo a las familias; Takero Aoyama, Cónsul General de Japón en León, Guanajuato; el Embajador de Vietnam, Nguyen Van Hai, y al Vicecónsul de México en Orlando, Javier de la Vega Vargas, entre otros.

Gallardo Cardona destacó que estas gestiones son parte de una política proactiva, que posiciona a San Luis Potosí como destino preferente para las inversiones sin límites, un Estado que se abre al mundo para atraer más empleos, tecnología y oportunidades, finalizó.