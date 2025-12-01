Fortalece IMSS SLP infraestructura para atención de salud mental

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí reafirma su compromiso con la atención integral de la salud mental al llevar a cabo importantes obras de rehabilitación de espacios para la entrega de consultorios especializados y áreas hospitalarias.

El objetivo de estas adecuaciones es mejorar la detección, diagnóstico y tratamiento relacionados con condiciones y padecimientos de la salud mental, de acuerdo con la titular del IMSS en la entidad, doctora Angélica Cristina Rodríguez Nester.

Subrayó que con estas medidas se fortalecen las estrategias institucionales para brindar una atención en la materia, la cual es un componente esencial del bienestar de las y los derechohabientes, que busca integrar la atención psicológica y psiquiátrica en los servicios médicos.

Señaló que el IMSS SLP ha establecido espacios específicos para este fin en las siguientes unidades:

Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 , en la capital potosina.

, en la capital potosina. Hospital General de Zona No. 50 , en la capital potosina.

, en la capital potosina. Hospital General de Zona No. 6, en Ciudad Valles.

En estas unidades se habilitaron consultorios y áreas de atención hospitalaria para la intervención psicológica, acompañamiento emocional y referencia a servicios especializados cuando se requiere, detalló.

Resaltó que el protocolo de atención en salud mental del IMSS establece la detección temprana, la evaluación integral del paciente y la intervención interdisciplinaria.

Esto se hace a través de:

Valoración inicial en consulta externa o Urgencias, para identificar signos de depresión, ansiedad, estrés, ideación suicida u otros trastornos.

en consulta externa o Urgencias, para identificar signos de depresión, ansiedad, estrés, ideación suicida u otros trastornos. Atención psicológica y psiquiátrica por personal capacitado.

por personal capacitado. Referencia a Segundo Nivel de Atención en caso de requerir hospitalización o seguimiento especializado.

en caso de requerir hospitalización o seguimiento especializado. Trabajo conjunto con áreas médicas, de enfermería y trabajo social para acompañamiento integral.

La doctora Rodríguez Nester destacó que la salud mental es un pilar del bienestar general, especialmente ante los retos sociales y emocionales que afectan a la población.

En los servicios de salud se brinda atención enfocada al equilibrio emocional, la resiliencia y la prevención de crisis; asimismo, impulsa la capacitación del personal médico y de enfermería en el manejo de situaciones de riesgo psicosocial y la sensibilización de la población sobre la importancia de acudir a atención oportuna.

Puntualizó que, con la entrega de estas nuevas áreas, el IMSS San Luis Potosí reafirma su compromiso con una atención médica integral que contemple el bienestar físico y mental de sus derechohabientes, fortaleciendo la infraestructura, la calidad del servicio y la humanización de la atención en salud.