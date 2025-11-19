FORTALECE GOBIERNO DEL ESTADO ACCIONES PREVENTIVAS EN EL SECTOR PECUARIO

• Consolidan Grupo de Reacción para la Atención de posible brote de Gusano Barrenador del Ganado.

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh), en coordinación con la Unión Ganadera Regional de San Luis Potosí y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), consolidó el Grupo de Reacción para la Atención de posible brote de Gusano Barrenador del Ganado, integrado por dependencias federales, estatales y representantes del sector pecuario.

Comprometidos con fortalecer las acciones preventivas contra esta plaga por instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, los trabajos de activación fueron en las instalaciones de la Sedarh, delegación centro, con la participación de más de 50 profesionistas veterinarios y agropecuarios.

Con representantes del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), de la Comisión México–Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA), la Sader, el Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Secretaría de Salud, médicos veterinarios de las empresas GUSI y Praderas Huastecas, y la Unión Ganadera Regional de San Luis Potosí.

Este grupo, confirmó el compromiso de coordinación para fortalecer la vigilancia epidemiológica, la capacidad de respuesta inmediata y la protección sanitaria del hato ganadero potosino y los representantes de la CPA destacaron la importancia de asumir las acciones de atención, con responsabilidad y compromiso.