17.4 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
ESTADO

FORTALECE ESTADO PROGRAMA DE IMPULSO A LA ECONOMÍA FAMILIAR

By Redacción
79
spot_img
domingo, noviembre 30, 2025

* El Sistema de Financiamiento para el Desarrollo optimiza prospección, evaluación y otorgamiento de micro financiamientos.

El Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado (Sifide), a través del equipo operativo del programa Impulso a la Economía Familiar, atiende las necesidades y áreas de oportunidad para mejorar los procesos de trámites, evaluación y otorgamiento de microfinanciamientos dirigidos a las Familias Emprendedoras.
Por instrucción del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, el coordinador general, Jovanny de Jesús Ramón Cruz, resaltó la importancia de atender la diversidad económica de las cuatro regiones, reafirmando el compromiso de la actual administración con la consolidación institucional y la mejora continua tras destacar los más de tres mil millones de pesos en financiamientos entregados durante los cuatro años del Gobierno del Estado.

Artículo anterior
Detienen a siete actores en una fiesta en Irán por consumir alcohol
Artículo siguiente
EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, AGENTES DE GUARDIA CIVIL ESTATAL DETIENEN A TRES PRESUNTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.