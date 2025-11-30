FORTALECE ESTADO PROGRAMA DE IMPULSO A LA ECONOMÍA FAMILIAR

* El Sistema de Financiamiento para el Desarrollo optimiza prospección, evaluación y otorgamiento de micro financiamientos.

El Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado (Sifide), a través del equipo operativo del programa Impulso a la Economía Familiar, atiende las necesidades y áreas de oportunidad para mejorar los procesos de trámites, evaluación y otorgamiento de microfinanciamientos dirigidos a las Familias Emprendedoras.

Por instrucción del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, el coordinador general, Jovanny de Jesús Ramón Cruz, resaltó la importancia de atender la diversidad económica de las cuatro regiones, reafirmando el compromiso de la actual administración con la consolidación institucional y la mejora continua tras destacar los más de tres mil millones de pesos en financiamientos entregados durante los cuatro años del Gobierno del Estado.