Finanzas informó que no dejará para aguinaldos; es una ilegalidad: Torres Sánchez

EL PRÓXIMO SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO EXPLICÓ QUE DICHOS RECURSOS, CERCA DE 800 MDP, ESTÁN ETIQUETADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS

El próximo Secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, informó que luego de dialogar con funcionarios de la Secretaría de Finanzas como parte del proceso entrega-recepción, se pudo conocer que la actual administración no dejará recursos para aguinaldos, monto que en el año pasado superaron los 730 millones de pesos.

“Hay algunos temas que nos preocupan o nos ocupan en el caso concreto de los compromisos de fin de año, se nos ha anticipado por parte de la Secretaría de Finanzas que no nos dejarán el recurso relacionado con el pago de aguinaldos lo cual es una gran preocupación que este gobierno entrante tiene porque es una cantidad considerable”, detalló.

Torres Sánchez agregó que considerando que la próxima administración inicia el 26 de septiembre, esta circunstancia acorta mucho el tiempo para generar maniobras para enfrentar la situación, pues el monto para los aguinaldos de la base burocrática, personal de confianza, seguridad y el magisterio para este 2021, será de aproximadamente 800 millones de pesos.

“Vamos a esperar, vamos a ser pacientes, qué es lo que se nos va a dejar en caja por parte de la Secretaría de Finanzas, el no hacerlo desde luego desde ahora te comento que es una circunstancia incorrecta o ilícita, porque son conceptos que están presupuestados y deben de respetarse, necesariamente tienen que estar ahí”, advirtió.

Torres Sánchez agregó que esto implicaría un desequilibrio en las finanzas del Estado, pues la administración tendría que implementar de manera inmediata estrategias para poder cumplir con este compromiso con los trabajadores.

“Pero insisto, no hay ninguna justificación puesto que son recursos que ya están presupuestados y etiquetados y que no deben tocarse, ese compromiso se genera desde el año anterior del ejercicio y debe de estar ahí, pero es lo que se nos ha anticipado, vamos a ser pacientes y yo estoy seguro de que debe de estar sí o sí, no hay forma en la que no pueda estar destinado ese concepto”, concluyó.

