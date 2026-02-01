FINANCIAMIENTO IMPULSA OPERACIÓN DE EMPRESAS POTOSINAS

* El Gobierno Estatal fortalece la estabilidad y capacidad operativa de Radiocomunicación Enfocada con nuevo apoyo para capital de trabajo.

Radiocomunicación Enfocada, S.A. de C.V. recibió una nueva Línea de Crédito en Cuenta Corriente por dos millones de pesos autorizada por el Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado (Sifide), destinada a fortalecer su capital de trabajo y consolidar su operación. El financiamiento, formalizado a un plazo de 48 meses, se otorga a una empresa que ha mantenido un manejo responsable de sus compromisos y una relación sólida con la dependencia desde 2018.

El respaldo a este tipo de empresas responde al compromiso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para que los recursos públicos lleguen a proyectos productivos con historial comprobado y capacidad de crecimiento. Radiocomunicación Enfocada ha accedido a distintos esquemas de financiamiento a lo largo de los años, siempre con cumplimiento puntual, lo que hoy permite fortalecer su operación en un entorno de certidumbre.

Este apoyo refleja una forma de trabajo que acompaña a quienes generan empleo y dinamizan la economía local. Con acciones que consolidan empresas potosinas y confirman el cambio que se vive y se siente, el Gobierno del Estado continúa construyendo condiciones de crecimiento sin límites.