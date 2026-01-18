9.5 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
ESTADO

FINANCIAMIENTO DIRECTO QUE FORTALECE A LAS FAMILIAS POTOSINAS

By Redacción
102
spot_img
domingo, enero 18, 2026

* El Gobierno Estatal refuerza su cercanía y consolida apoyos que impulsan la economía comunitaria.

El Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado (Sifide) otorgó créditos al grupo “Del Valle 2”, como parte del programa Impulso a la Economía Familiar, que prioriza la atención directa a las necesidades de la población.
Este esquema permite adaptar los apoyos financieros a cada comunidad, impulsando actividades productivas con montos accesibles, plazos flexibles y acompañamiento institucional.
Con el respaldo sin límites del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el financiamiento social se consolida como una herramienta clave para fortalecer la economía local y generar bienestar en todo el Estado.

Artículo anterior
ALCANZA GOBIERNO DE SOLEDAD MÁS DEL 35% DE META DE RECAUDACIÓN POR PREDIAL
Artículo siguiente
RICARDO GALLARDO FORTALECE APOYOS SOCIALES E INFRAESTRUCTURA
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.