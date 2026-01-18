FINANCIAMIENTO DIRECTO QUE FORTALECE A LAS FAMILIAS POTOSINAS

* El Gobierno Estatal refuerza su cercanía y consolida apoyos que impulsan la economía comunitaria.

El Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado (Sifide) otorgó créditos al grupo “Del Valle 2”, como parte del programa Impulso a la Economía Familiar, que prioriza la atención directa a las necesidades de la población.

Este esquema permite adaptar los apoyos financieros a cada comunidad, impulsando actividades productivas con montos accesibles, plazos flexibles y acompañamiento institucional.

Con el respaldo sin límites del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el financiamiento social se consolida como una herramienta clave para fortalecer la economía local y generar bienestar en todo el Estado.