FGE firma convenio de colaboración con la UTAN

• La alianza contempla prácticas profesionales y servicio social

SLP. – El titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), Federico Arturo Garza Herrera firmó un convenio de colaboración con el rector de la Universidad Tangamanga (UTAN) campus Saucito, León Enrique Guzmán Villagómez.

La celebración de esta colaboración es con la finalidad de que las y los estudiantes de esta casa de estudios realicen sus prácticas profesionales y servicio social dentro del ente de procuración de justicia.

Garza Herrera señaló la importancia de realizar este acuerdo, resaltando que la institución que representa cuenta con dos pilares primordiales: la profesionalización del personal como peritos, agentes del Ministerio Público y elementos de la Policías de Investigación, y otro de esos pilares es el cambio generacional, que puede darse con la gente que va a egresar de una carrera universitaria.

Explicó que la Fiscalía está abierta para todas las profesiones porque cada una de ellas puede aportar en un procedimiento penal.

“El cambio generacional no se logrará si los jóvenes no están inmersos dentro de todas las labores de procuración de justicia; yo no hablo sólo de abogados, si no también criminólogos, psicólogos, ingenieros, arquitectos, químicos, psiquiatras, entre otros, porque hay una gama muy amplia al momento que nosotros desdoblamos esto y nos vamos a una escena del crimen, por ello la importancia de que con este acuerdo se puedan encontrar esos perfiles”, resaltó.

Por su parte, Guzmán Villagómez celebró la firma de este convenio de colaboración con la Fiscalía, indicando que se puede trabajar como formadores y también ofrecerle cursos, maestrías y doctorados a los trabajadores de la institución de procuración de justicia en los dos campus con los que se cuentan en la Capital potosina.

Asimismo, reiteró su apoyo a la FGESLP para todos los trabajos que vengan a futuro.

Este evento se realizó en el auditorio de la casa de estudios ubicada en al norte de la ciudad de San Luis Potosí, en el que estuvieron presentes autoridades, alumnado y docentes de la UTAN.

