FENAPO LA MEJOR DEL PAÍS Y UN FENÓMENO SOCIAL EN MÉXICO

* La Fenapo es punta de lanza a nivel nacional por la calidad de sus espectáculos gratuitos y la creciente presencia de visitantes, afirmó Julio César González Méndez

La Feria Nacional Potosina (Fenapo) se consolida como la mejor feria de México, un evento que ha generado conmoción nacional gracias a la presentación gratuita de artistas de talla internacional y a su profundo arraigo en la tradición popular.

Previo a la clausura de la edición 2025, el presidente del Patronato de la Feria Nacional Potosina, Fernando Rojo Ocejo, sostuvo un encuentro con Julio César González Méndez, presidente de la Asociación Mexicana de Ferias, Fiestas, Expos y Eventos Masivos (Asonafe).

En rueda de prensa González Méndez destacó el carácter incluyente de la máxima fiesta potosina, así como los buenos resultados alcanzados gracias al decidido impulso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona y señaló que el nombre de San Luis Potosí hoy se escucha en todo el país gracias al impacto del evento.

“Las ferias no son negocio, son una derrama económica popular”, afirmó, tras referir que visita alrededor de 50 ferias al año, «ninguna se compara con la Fenapo, que en 2025 se colocó como referente y la mejor a nivel nacional». En su opinión, la llegada de Rojo Ocejo a la presidencia del Patronato fue determinante para alcanzar este éxito.

El dirigente de Asonafe subrayó que la Fenapo es punta de lanza a nivel nacional por la calidad de sus espectáculos gratuitos y la creciente presencia de visitantes provenientes no solo de otros estados, sino también de Estados Unidos, lo que confirma que la feria ya trasciende fronteras.

Como reconocimiento a este modelo exitoso, González Méndez reveló que el Congreso Nacional de la Asonafe 2026 se celebrará en San Luis Potosí, con la participación de ferias de todo el país interesadas en replicar la experiencia potosina, principalmente por su impacto social.

Finalmente, reiteró que la cercanía y el respaldo del Gobernador Ricardo Gallardo han sido factores clave para consolidar a la Fenapo 2025 como un auténtico fenómeno social en México.