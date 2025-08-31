FENAPO 2025: RECONOCIMIENTO A LA GRANDEZA ARTESANAL DE SAN LUIS POTOSÍ

* Las funcionarias federales Sonya Santos Garza y Josefina Rodríguez Zamora visitaron el Pabellón Artesanal de la Feria Nacional Potosina, destacando la riqueza cultural y las oportunidades económicas del estado

En el marco de la Feria Nacional Potosina (Fenapo) 2025, la directora general del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart), Sonya Santos Garza, y la Secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, visitaron en días distintos el Pabellón Artesanal, donde destacaron la riqueza cultural y productiva de San Luis Potosí.

Durante su recorrido, Santos Garza calificó al Pabellón como “el corazón de la Fenapo” y anunció la compra de artesanías por un valor cercano a los 100 mil pesos, lo que beneficiará directamente a los artesanos potosinos. En particular, destacó el bordado tének como una expresión única en México.

Por su parte, Rodríguez Zamora participó en un ritual tradicional de bienvenida, recibió un rebozo de Santa María del Río y resaltó su l trabajo del Gobernador Ricardo Gallardo de preservar y promover la identidad textil de San Luis Potosí. Ambas funcionarias coincidieron en la necesidad de fortalecer la colaboración institucional para generar más oportunidades económicas y turísticas para la región.