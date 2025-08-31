18.4 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
spot_img
ESTADO

FENAPO 2025: RECONOCIMIENTO A LA GRANDEZA ARTESANAL DE SAN LUIS POTOSÍ

By Redacción
88
spot_img
sábado, agosto 30, 2025

* Las funcionarias federales Sonya Santos Garza y Josefina Rodríguez Zamora visitaron el Pabellón Artesanal de la Feria Nacional Potosina, destacando la riqueza cultural y las oportunidades económicas del estado

En el marco de la Feria Nacional Potosina (Fenapo) 2025, la directora general del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart), Sonya Santos Garza, y la Secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, visitaron en días distintos el Pabellón Artesanal, donde destacaron la riqueza cultural y productiva de San Luis Potosí.
Durante su recorrido, Santos Garza calificó al Pabellón como “el corazón de la Fenapo” y anunció la compra de artesanías por un valor cercano a los 100 mil pesos, lo que beneficiará directamente a los artesanos potosinos. En particular, destacó el bordado tének como una expresión única en México.
Por su parte, Rodríguez Zamora participó en un ritual tradicional de bienvenida, recibió un rebozo de Santa María del Río y resaltó su l trabajo del Gobernador Ricardo Gallardo de preservar y promover la identidad textil de San Luis Potosí. Ambas funcionarias coincidieron en la necesidad de fortalecer la colaboración institucional para generar más oportunidades económicas y turísticas para la región.

Artículo anterior
CON COMBATES DE BOX, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ PROMUEVE EL DEPORTE COMO DEFENSA JUVENIL CONTRA LAS ADICCIONES
Artículo siguiente
CON 1 MILLÓN DE PLANTAS, ESTADO REFORESTARÁ SIERRA DE SAN MIGUELITO
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.