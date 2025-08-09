18.5 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
ESTADO

¡FENAPO 2025 ESPECTACULAR! RICARDO GALLARDO INAUGURA LA FIESTA DE LAS Y LOS POTOSINOS

By Redacción
78
spot_img
viernes, agosto 8, 2025

* Con el apoyo sin límites del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el Patronato inaugura la Feria Nacional Potosina 2025 con un cartelazo musical, espectáculos, exposiciones y la mejor gastronomía de las cuatro regiones del Estado.

Entre el bullicio y la alegría, el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona inauguró la gran fiesta de las y los potosinos: la Feria Nacional Potosina 2025, que tendrá espectáculos de calidad, exposiciones comerciales, industriales, artesanales y lo mejor de la gastronomía de las cuatro regiones potosinas.
La edición 2025 contará con artistas de tal calidad que FENAPO ya superó otras ferias del país y romperá su propio récord de ocho millones de visitas, pues se presentarán artistas mundiales como Marilyn Manson, Enrique Iglesias, Don Omar y DJ Tiësto, entre muchos otros, además de espectáculos y juegos mecánicos gratuitos, al igual que la entrada y el estacionamiento.
Con música de banda, confeti y un atardecer agradable, Ricardo Gallardo, su esposa, la senadora Ruth González Silva, el gobernador de Zacatecas, Ricardo Monreal, alcaldes y autoridades de los tres niveles de Gobierno cortaron el listón inaugural y recorrieron las modernas y renovadas instalaciones.
“Este evento está hecho para las familias potosinas y para nuestros visitantes, para que disfruten el verano con la mejor gastronomía, la mejor música en vivo y lo mejor, totalmente gratuita”, expresó emocionado Ricardo Gallardo.
Jóvenes, comerciantes y amas de casa se tomaron selfies con el Gobernador mientras recorría los pabellones y los stands de las diferentes dependencias estatales que brindarán servicios gratuitos y programas sociales a quien solicite.
La FENAPO se realizará del 8 al 31 de agosto, los estados de Zacatecas y Tamaulipas participan como invitados especiales y tendrá las presentaciones gratuitas en el Foro de las Estrellas de: Grupo Duelo, Marilyn Manson, Enrique Iglesias, Don Omar, DJ Tiësto, Belinda, Grupo Frontera, Banda MS, Bronco, La Arrolladora, Reik, Los Tigres del Norte, Banda Machos y El Mexicano, El Malilla, Los Ángeles Azules, Potosinazo, Los Dos Carnales, Poly Marchs, Los Tucanes de Tijuana, Marca Registrada, entre muchas otras sorpresas.

Artículo anterior
SECRETARÍA DE SEGURIDAD ESTATAL CON PASO FIRME HACIA UN POTOSÍ SIN LÍMITES PARA LA POBLACIÓN
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.