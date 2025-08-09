¡FENAPO 2025 ESPECTACULAR! RICARDO GALLARDO INAUGURA LA FIESTA DE LAS Y LOS POTOSINOS

* Con el apoyo sin límites del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el Patronato inaugura la Feria Nacional Potosina 2025 con un cartelazo musical, espectáculos, exposiciones y la mejor gastronomía de las cuatro regiones del Estado.

Entre el bullicio y la alegría, el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona inauguró la gran fiesta de las y los potosinos: la Feria Nacional Potosina 2025, que tendrá espectáculos de calidad, exposiciones comerciales, industriales, artesanales y lo mejor de la gastronomía de las cuatro regiones potosinas.

La edición 2025 contará con artistas de tal calidad que FENAPO ya superó otras ferias del país y romperá su propio récord de ocho millones de visitas, pues se presentarán artistas mundiales como Marilyn Manson, Enrique Iglesias, Don Omar y DJ Tiësto, entre muchos otros, además de espectáculos y juegos mecánicos gratuitos, al igual que la entrada y el estacionamiento.

Con música de banda, confeti y un atardecer agradable, Ricardo Gallardo, su esposa, la senadora Ruth González Silva, el gobernador de Zacatecas, Ricardo Monreal, alcaldes y autoridades de los tres niveles de Gobierno cortaron el listón inaugural y recorrieron las modernas y renovadas instalaciones.

“Este evento está hecho para las familias potosinas y para nuestros visitantes, para que disfruten el verano con la mejor gastronomía, la mejor música en vivo y lo mejor, totalmente gratuita”, expresó emocionado Ricardo Gallardo.

Jóvenes, comerciantes y amas de casa se tomaron selfies con el Gobernador mientras recorría los pabellones y los stands de las diferentes dependencias estatales que brindarán servicios gratuitos y programas sociales a quien solicite.

La FENAPO se realizará del 8 al 31 de agosto, los estados de Zacatecas y Tamaulipas participan como invitados especiales y tendrá las presentaciones gratuitas en el Foro de las Estrellas de: Grupo Duelo, Marilyn Manson, Enrique Iglesias, Don Omar, DJ Tiësto, Belinda, Grupo Frontera, Banda MS, Bronco, La Arrolladora, Reik, Los Tigres del Norte, Banda Machos y El Mexicano, El Malilla, Los Ángeles Azules, Potosinazo, Los Dos Carnales, Poly Marchs, Los Tucanes de Tijuana, Marca Registrada, entre muchas otras sorpresas.