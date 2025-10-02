FAMILIAS Y PROFESIONALES DE LA SALUD RESPALDAN NUEVO PROGRAMA DE RICARDO GALLARDO

• Ciudadanía y personal médico reconocen al Gobernador del Estado por acercar atención médica gratuita y preventiva hasta los hogares potosinos.

Tras el arranque del programa Visitando Corazones, familias y profesionales de la salud expresaron su respaldo a esta iniciativa del Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona, que lleva brigadas médicas hasta los hogares potosinos para garantizar atención gratuita, detección de enfermedades y acompañamiento permanente.

Felicitas Bravo, jefa de familia, destacó que este programa nunca se había visto antes y que brindará tranquilidad para quienes no pueden acudir a un centro de salud, por lo que reconoció el trabajo del Mandatario Estatal para llevar atención médica hasta los hogares.

Por su parte, profesionales de la salud coincidieron en que este modelo será un éxito, como Isabel Berrones, licenciada en enfermería y obstetricia, quien destacó que la estrategia permitirá ahorrar tiempo y acercar vacunas, medicamentos y servicios preventivos directamente a las familias.

Finalmente, el enfermero César Reyes y Nayeli Carolina Blanco, quienes forman parte de los 100 brigadistas que iniciaron en el programa en la capital potosina, dijeron que antes la gente debía gastar y trasladarse, mientras que ahora la salud llegará a sus casas, lo que beneficiará y ayudará a quienes más lo necesitan.