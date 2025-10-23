FAMILIAS DE XILITLA RECIBEN APOYO SIN LÍMITES DEL GOBIERNO ESTATAL

• Desde la Secretaría General de Gobierno continúa la entrega de apoyos a la población afectada por las lluvias en municipios de la huasteca.

Con un trabajo interinstitucional y sin límites, el Gobierno del Estado entregó enseres y productos a familias de las comunidades de Potrerillos y Limontitla, en el municipio de Xilitla, como parte del apoyo emergente ante los daños ocasionados por las inclemencias del tiempo.

En seguimiento a la instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, para que ninguna familia se quede sin apoyo estatal, el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Miguel Ángel Méndez Montes, participó con personal de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM), la Secretaría de Salud, el Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa (IEFE) así del Ayuntamiento para la entrega de víveres, medicamentos, electrodomésticos y colchonetas.

Solamente en esta jornada se benefició a más de 300 personas de una comunidad con la entrega de apoyos y además se brindó atención médica por parte del Sistema DIF municipal, por lo que reiteró el compromiso de trabajar de manera coordinada para garantizar la seguridad, salud y bienestar de las familias potosinas, especialmente en las zonas rurales más afectadas por las lluvias.