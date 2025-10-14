FAMILIAS DE LA HUASTECA AGRADECEN APOYO INMEDIATO DE RICARDO GALLARDO

• Habitantes de Tamazunchale agradecen la entrega de apoyos y la presencia del Mandatario Estatal en las zonas afectadas.

Habitantes de las colonias La Estrella y el barrio del Carmen de Tamazunchale, agradecieron por los apoyos que de manera inmediata entregó el Gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, quien acudió personalmente a las zonas afectadas para supervisar las labores de saneamiento y entregar paquetes de limpieza y enseres domésticos a las familias que perdieron parte de su patrimonio.

Cristina Lara, de la colonia La Estrella, destacó la visita del Mandatario potosino y agradeció por la estufa que le entregó pues la suya se quedó bajo la tierra, al reconocer el acompañamiento y que la ayuda ha sido permanente desde la inundación, por lo que ahora queda la limpieza de su vivienda.

Simón Reyes, vecino del barrio El Carmen, expuso que la presencia del Gobernador fue un gesto de solidaridad con las y los potosinos afectados, “está bien que venga a ver a los ciudadanos y que los venga a ayudar porque mucha gente lo perdió todo”, mientras que Blanca Morales, vecina de la calle 16 de septiembre, también reconoció el apoyo directo a quienes más lo necesitan.

El respaldo del Gobierno del Estado ha sido inmediato y permanente, con la entrega de 35 mil apoyos alimentarios y los primeros paquetes de enseres domésticos y de limpieza y desinfección y los apoyos de hasta 20 mil pesos para los hogares más afectados que serán entregados en breve.