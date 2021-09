Existe un ánimo excelente de colaboración con el Gobierno del Estado: Enrique Galindo

-Hemos hablado de una agenda conjunta para abatir los rezagos en temas de agua, movilidad y seguridad.

-Invitó a la ciudadanía el próximo sábado 2 de octubre, a una Gran Verbena Popular donde presentará a quienes integrarán su Gabinete.

Soy optimista de esta nueva etapa en San Luis Potosí como estado, el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, sabe que cuenta con el presidente municipal para conducir integralmente el estado y la ciudad, los canales de comunicación y coordinación de ambos gobiernos están abiertos, declaró ante la prensa, el alcalde electo de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos.

Dijo que se viene una etapa intensa de trabajo para ambos gobiernos, con una agenda conjunta que busca abatir los rezagos en temas de agua, movilidad y seguridad, este último, en la búsqueda de alinear un programa de seguridad pública para la ciudad y la zona metropolitana.

Reiteró que las campañas se acabaron, que es tiempo de asumir los gobiernos, dejar de lado la política partidista e ir a la gestión de gobiernos exitosos. “Hemos sostenido un diálogo de madurez política, y he visto un Gobernador muy sensible a las propuestas que he platicado con él”.

Con respecto a su próxima toma de protesta como alcalde municipal, Galindo Ceballos adelantó que se llevará a cabo el próximo 1 de octubre a las 10:00 horas en el Centro de Convenciones, al mismo tiempo, hizo extensiva una invitación a la ciudadanía para que acuda el sábado 2 de octubre a una Gran Verbena Popular que dará inició a las 18:00 horas en la Plaza del Carmen, donde presentará a la ciudadanía, a los hombres y mujeres que integrarán su Gabinete.

Sobre este tema, dijo que la elección de su Gabinete ha sido un proceso difícil, dado que busca a los mejores perfiles, hombres y mujeres quienes deberán cumplir tres grandes condiciones: ser honestos, tener capacidad técnica y amar a San Luis Potosí, “necesito que no piensen en otra cosa que no sea la ciudad, vamos a trabajar 24 horas en favor de la ciudadanía”.

