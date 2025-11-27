EXHORTAN A POTOSINOS A ANTICIPAR TRÁMITE DE VISA PARA EL MUNDIAL 2026

• Pese a que faltan 196 días para la Copa Mundial, los trámites suelen tardar 60 días y adquirir boletos no garantiza el ingreso a territorio estadounidense.

El Instituto de Migración y Enlace Internacional (IMEI) llama a las y los potosinos que asistirán a los partidos de la Copa Mundial FIFA 2026 en México, Canadá y Estados Unidos a tramitar su visa con anticipación, ya que este documento es indispensable para ingresar a territorio estadounidense y adquirir boletos de los encuentros no garantiza la admisión a dicho país.

El titular del IMEI, Luis Enrique Hernández Segura, informó que la autoridad estadounidense indicó que en el 80 por ciento de los casos el trámite de visa tarda alrededor de 60 días, y que habrá un proceso de revisión más estricto por la afluencia de aficionados. Agregó que se habilitarán citas exprés, para las cuales será necesario presentar los boletos de los partidos, y dijo que más de 400 oficiales consulares atenderán las solicitudes que se generen en México.

Mencionó que, en cumplimiento con la instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo, el IMEI brindará apoyo a todas y todos los potosinos que requieran orientación durante el proceso; las y los interesados pueden acudir a las oficinas del Instituto, ubicadas en Leandro Valle 120, colonia Alamitos, o comunicarse a los teléfonos 444 541 3512 y 444 173 1690.