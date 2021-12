Evite accidentes en el uso de pirotecnia, LA PREVENCIÓN ES FUNDAMENTAL.

- Advertisement -

• Evite la compra de artículos pirotécnicos de alto poder, pues está prohibida.

• Si decide manejar pirotecnia a pesar de los riesgos, hágalo en lugares abiertos, lejos de edificios.

• Si está acompañado procure que todos mantengan amplia distancia.

• Evite que los niños manipulen la pirotecnia.

• No guarde la pirotecnia en los bolsillos de la ropa.

• Nunca la dirija a personas, animales, casas o árboles. No la arroje contra muros, cajas de luz o instalaciones de gas.

• Quémelos de uno en uno. Evite a toda costa acercarlos a la cabeza, cara y boca.

• Mantenga la pirotecnia en el piso, nunca en las manos ni dentro de botellas o latas.

• En caso necesario utilice un soporte que permita su salida libre y vertical.

• Cuando un producto no explota no debe tocarse aunque la mecha parezca apagada. Si no explota no intente volver a encenderlo, mójelo. No intente sacar la pólvora.

• No deje la pirotecnia al sol o próxima a alguna fuente de calor. Evite almacenarlos.

• Es altamente recomendable NO encender Globos de Cantoya o similares.

• Si el producto tiene desperfectos no lo utilice.

• Después de usar pirotecnia hay que lavarse bien las manos con agua y jabón, para evitar una intoxicación con los restos de plomo, azufre o pólvora.

• En caso de alguna quemadura, llame al 9-1-1, ahí le orientaran sobre qué hacer.

• Nunca use otra cosa que un trapo o paño limpio y húmedo para cubrir una quemadura.

