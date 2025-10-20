Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), tomaron las instalaciones para exigir justicia para una joven presuntamente agredida de forma sexual en forma tumultuaria y castigo a las autoridades omisas que no actuaron ante el consumo de alcohol y drogas al interior de la institución.
Las estudiantes molestas exigieron al rector Alejandro Zermeño Guerra que, no se proteja a los líderes estudiantiles de la Federación Universitaria Potosina (FUP), a quienes señalan como responsables de la agresión sexual, así como a un hombre externo.
Además, piden que se sancione al maestro quE dejo ir a uno de los implicados en la violación de la joven estudiante, hechos que aseguran se cometieron en las oficinas de la FUP y no en los baños de las institución.
Las jóvenes estudiantes señalaron estar hartas del acoso sexual qué se vive al interior de la institución, sin que las autoridades universitarias tomen acciones reales para evitar este tipo de situaciones.
Recordaron que, la semana pasada se manifestaron en la Facultad de Economía y en la zona universitaria para exigir mayor seguridad y se actúe contra el acoso sexual, sin que las autoridades tomaran una postura oficial.
Con información de Ajedrez Político