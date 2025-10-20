Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), tomaron las instalaciones para exigir justicia para una joven presuntamente agredida de forma sexual en forma tumultuaria y castigo a las autoridades omisas que no actuaron ante el consumo de alcohol y drogas al interior de la institución.

Las estudiantes molestas exigieron al rector Alejandro Zermeño Guerra que, no se proteja a los líderes estudiantiles de la Federación Universitaria Potosina (FUP), a quienes señalan como responsables de la agresión sexual, así como a un hombre externo.