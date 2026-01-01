ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA SERÁN REFORZADAS EN EL 2026

* Por indicaciones del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, aumentará el número de pruebas y evaluaciones de control y confianza.

Para fortalecer sin límites las estrategias en materia de seguridad, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí realiza las gestiones necesarias ante la Federación para que en el 2026 se incrementen los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).

Uno de los compromisos del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona es priorizar las acciones de seguridad pública, informó el secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, por lo que se realizan gestiones para incrementar el número de evaluaciones a elementos de seguridad y llegar a las dos mil pruebas durante el 2026.

El Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado (CECCE) y el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP) establecerán mesas de trabajo con los 59 municipios para establecer los convenios de colaboración que permitan fortalecer a las corporaciones municipales, garantizando el uso eficiente de los recursos que les otorguen el próximo año en materia de control de confianza.