ESTADO

ESTRATEGIA CONJUNTA DE SAN LUIS POTOSÍ Y GUANAJUATO PARA LA SEGURIDAD REGIONAL

viernes, agosto 15, 2025

• Luego del convenio firmado entre los Estados, la Secretaría General de Gobierno dio a conocer que se realizará una Mesa Regional de Seguridad.

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí y el de Guanajuato trabajarán conjuntamente para proteger la vida, libertades, integridad y patrimonio de sus ciudadanos, en pleno respeto a los derechos humanos y bajo el marco legal que les corresponde, luego de la firma del convenio en materia de seguridad que se firmó en días recientes.
Al respecto el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, detalló que la instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, es fortalecer la prevención, investigación y persecución del delito, además de atender a las víctimas, y seguir brindando paz y estabilidad en la entidad.
El responsable de la política interna potosino comentó que este convenio es de gran apoyo para fortalecer la seguridad en zonas limítrofes e intercambiar información sobre grupos criminales y delitos de alto impacto para dar una respuesta oportuna ante situaciones de emergencia.

