ESTADO

ESTADO Y FEDERACIÓN FORTALECEN COORDINACIÓN PARA RECAUDACIÓN FISCAL

By Redacción
103
miércoles, septiembre 3, 2025

* Redoblan esfuerzos para mejorar la eficiencia recaudatoria, aumentar la presencia fiscal y otorgar mayor certidumbre a las y los contribuyentes.

El Gobierno del Estado y la Federación reforzaron los mecanismos de colaboración para que la administración estatal continúe apoyando en el cobro de contribuciones federales como el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Sobre la Renta (ISR) y Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), dando seguimiento al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal.
Por instrucciones del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona y con el objetivo de consolidar la autonomía financiera del Estado y fortalecer las finanzas públicas, durante la reunión mensual de seguimiento del Convenio, se destacó que este esquema se consolida con acciones que permitirán mejorar la eficiencia recaudatoria, aumentar la presencia fiscal y otorgar mayor certidumbre a las y los contribuyentes.
Esta coordinación representa un paso decisivo para que San Luis Potosí avance hacia un futuro con más autonomía financiera, lo que se traducirá en más obras, programas y apoyos sociales sin límites.
La titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Ariana García Vidal, explicó que el convenio otorga al Estado la facultad de recuperar créditos fiscales federales y administrar directamente los ingresos derivados de los impuestos coordinados en estrecha comunicación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

