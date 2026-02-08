21 C
San Luis Potosí
ESTADO Y CIUDADANÍA UNEN ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA BÚSQUEDA DE PERSONAS

By Redacción
sábado, febrero 7, 2026

* Por instrucción del Gobernador del Estado, se fortalecen las acciones de justicia y seguridad mediante el acercamiento institucional con colectivos y el impulso a una agenda de búsqueda efectiva y con enfoque humano.

Por instrucción del Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona, se refrenda el acercamiento institucional y se fortalecen las acciones de justicia y seguridad para la localización de personas, como parte del cambio que se vive y se siente en San Luis Potosí. En este marco, el Gobierno del Estado mantiene como prioridad garantizar el derecho a la búsqueda y a la verdad de las familias.
Al respecto el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez sostuvo una reunión de trabajo con el colectivo Voz y Dignidad para establecer una agenda compartida y avanzar en el fortalecimiento de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, con el objetivo de mejorar los procesos de localización e identificación forense, bajo un enfoque humano, cercano y con resultados.
Ambas partes coincidieron en la importancia de mantener un diálogo permanente y respetuoso entre el Estado y los colectivos, que permita dar seguimiento a los compromisos, coordinar acciones con la Fiscalía General del Estado y consolidar una atención integral a las víctimas, reafirmando que el cambio que se vive y se siente también se construye desde la justicia y la seguridad.

