ESTADO REFUERZA SEGURIDAD HOSPITALARIA

• Autoridades estatales y federales coordinarán evaluación de unidades médicas para garantizar operación ante emergencias y desastres.

Siguiendo la instrucción del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, se llevó a cabo la reinstalación del Comité Estatal de Evaluación del Programa Hospital Seguro, organismo estratégico que permitirá fortalecer la capacidad operativa de hospitales y centros de salud ante situaciones de emergencia o desastre, consolidando el cambio que se vive y se siente en materia de prevención y seguridad institucional.

El acto fue presidido por el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), Mauricio Ordaz Flores, y contó con la participación de la titular de la Secretaría de Salud, Leticia Mariana Gómez Ordaz, en la Secretaría Técnica del comité. El órgano quedó integrado de manera multidisciplinaria por vocales representantes del IMSS, SEDENA, IMSS-Bienestar, Cruz Roja, PEMEX, Coepris y hospitales privados, quienes rindieron protesta para dar cumplimiento a los objetivos de seguridad hospitalaria.

La misión principal será aplicar las disposiciones del comité nacional, coordinar procesos de evaluación en unidades médicas del Estado, integrar y capacitar grupos multidisciplinarios de evaluadores, así como dar seguimiento puntual a la implementación de medidas que refuercen la capacidad de respuesta. Durante la sesión se aprobaron acuerdos estratégicos, entre ellos la designación de nuevos evaluadores oficiales. Con estas acciones, el Gobierno Estatal avanza sin límites hacia un sistema de salud más seguro, resiliente y preparado, garantizando que las familias potosinas cuenten con infraestructura médica confiable en cualquier circunstancia.