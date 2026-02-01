ESTADO PROFESIONALIZA A POLICÍAS MUNICIPALES

* El registro y acreditación de elementos fortalece la seguridad pública y garantiza corporaciones locales mejor preparadas.

El Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP) mantiene un acompañamiento permanente con los municipios para que sus policías cumplan con los requisitos de acreditación ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública, como parte del fortalecimiento institucional en materia de seguridad. En este sentido, se impulsa un proceso integral que incluye el registro de datos, toma de huellas dactilares y fotografías de los elementos.

La titular del Secretariado, Nohemí Proal Huerta, detalló que este procedimiento se realiza mediante la Cédula Única de Identificación Personal, que concentra información personal y profesional de quienes integran las corporaciones municipales, permitiendo a las autoridades estatales y federales contar con un control confiable y actualizado. Recientemente, elementos de la policía de Villa de Ramos acudieron a cumplir con este trámite, que forma parte del proceso obligatorio para el ingreso y permanencia en las filas policiales.

Estas acciones reflejan el compromiso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para elevar los estándares de preparación y confianza en las policías municipales. Gracias a esto, el cambio que se vive y se siente en San Luis Potosí se consolida en cuerpos de seguridad más profesionales, mejor capacitados y comprometidos con la protección de las familias potosinas.