ESTADO MANTENDRÁ APOYO A MAMÁ DE POTOSINO FALLECIDO EN EUA

• Con una admisión humanitaria la mamá del potosino pudo ingresar a Estados Unidos y despedirse de su hijo.

Con la admisión humanitaria la señora María Hilaria García Hernández mamá de Miguel Ángel García, potosino que resultó herido en un ataque en instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) pudo llegar a la ciudad de Arlington, Texas para despedirse de su hijo, quien lamentablemente perdió la vida.

Por instrucción del Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona, el titular del Instituto de Migración y Enlace Internacional (IMEI) Luis Enrique Hernández Segura, informó que el Estado continuará atendiendo a la señora María Hilaria García, brindando apoyo y asesoría que requiera, lo que le permitirá acompañar a la esposa e hijos de Miguel Ángel durante esta difícil situación.

Comentó que se le brindó asesoría y acompañamiento para la autorización de la autoridad estadounidense de ingresar a ese país y ver a su hijo, quién lamentablemente murió y que será sepultado en la ciudad Arlington, Texas.