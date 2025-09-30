18.1 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
ESTADO

ESTADO MANTENDRÁ APOYO A MAMÁ DE POTOSINO FALLECIDO EN EUA

By Redacción
124
spot_img
martes, septiembre 30, 2025

• Con una admisión humanitaria la mamá del potosino pudo ingresar a Estados Unidos y despedirse de su hijo.

Con la admisión humanitaria la señora María Hilaria García Hernández mamá de Miguel Ángel García, potosino que resultó herido en un ataque en instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) pudo llegar a la ciudad de Arlington, Texas para despedirse de su hijo, quien lamentablemente perdió la vida.
Por instrucción del Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona, el titular del Instituto de Migración y Enlace Internacional (IMEI) Luis Enrique Hernández Segura, informó que el Estado continuará atendiendo a la señora María Hilaria García, brindando apoyo y asesoría que requiera, lo que le permitirá acompañar a la esposa e hijos de Miguel Ángel durante esta difícil situación.
Comentó que se le brindó asesoría y acompañamiento para la autorización de la autoridad estadounidense de ingresar a ese país y ver a su hijo, quién lamentablemente murió y que será sepultado en la ciudad Arlington, Texas.

Artículo anterior
SAN LUIS POTOSI CONFIRMA SU LIDERAZGO EXPORTADOR
Artículo siguiente
MÁS DE 3 MIL APOYOS LLEGAN A FAMILIAS Y ESTUDIANTES DE VILLA DE POZOS
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.