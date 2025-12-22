ESTADO INTERVENDRÁ 130 ESCUELAS EN 2026

* En lo que va del presente sexenio, se han construido, rehabilitado o equipado más de 400 planteles.

La infraestructura educativa se mantiene como una prioridad dentro de la agenda Estatal, con una estrategia que apuesta por espacios seguros, funcionales y de calidad. Bajo el impulso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la educación en San Luis Potosí avanza sin límites, reflejada en un volumen de obras que supera lo realizado en administraciones pasadas y que para 2026 contempla la ejecución de 130 acciones en planteles de toda la entidad.

El titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), Juan Carlos Torres Cedillo, detalló que, al cierre de 2025, se concretaron 97 obras de construcción, rehabilitación y mejora en centros educativos, beneficiando a más de 63 mil estudiantes con una inversión de 254 millones de pesos. Estas acciones permiten ofrecer entornos adecuados para el aprendizaje y fortalecer un modelo educativo que prioriza el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes.

Con estas intervenciones, el acumulado de la actual administración supera las 400 escuelas atendidas, resultado de una coordinación permanente con el Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa (IEIFE) y los municipios. Este esfuerzo conjunto reafirma el compromiso del Gobierno del Estado con una educación de calidad, pensada a largo plazo y orientada a transformar la vida de las comunidades escolares.