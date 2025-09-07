ESTADO IMPULSA ESPACIOS EDUCATIVOS SOSTENIBLES

* Con la instalación de paneles solares en planteles del Cobach, se avanza en la modernización educativa y la conciencia ambiental en beneficio de las y los estudiantes.

El Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí (Cobach) fortalece su infraestructura con la instalación de paneles solares en 14 planteles de las cuatro regiones del Estado, acción posible gracias al apoyo sin límites del Gobierno del Estado, que encabeza Ricardo Gallardo Cardona. Con una inversión superior a los 12 millones de pesos, se impulsa la modernización de los espacios educativos.

En el plantel 17 de Soledad de Graciano Sánchez se destacó que esta iniciativa permitirá disminuir hasta en un 90 por ciento el gasto en consumo eléctrico, lo que representa ahorros significativos que serán destinados a infraestructura y equipamiento en beneficio directo de la comunidad escolar. Actualmente, además de los 14 planteles concluidos, cinco más se encuentran en proceso de incorporación de esta tecnología limpia.